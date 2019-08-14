В Ленобласти утвердили проект планировки территории шестого этапа Широтной магистрали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил проект планировки территории шестого заключительного этапа Широтной скоростной магистрали от улицы Коммуны до Колтушского шоссе, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Пятикилометровый участок [заключительный этап Широтной скоростной магистрали] шириной четыре полосы пройдет по территории деревни Заневка, городского поселка Янино-1, а также поселка при железнодорожной станции Пятый километр. В дальнейшем дорожники планируют подключить эту часть дороги к новому подъезду ко Всеволожску", - говорится в сообщении.

В конце 2018 года региональные власти утвердили проект планировки территории четвертого и пятого этапов будущей магистрали. Четвертый проходит по территории деревни Заневка и городу Кудрово, пятый - по поселку при станции Мяглово и деревни Новосергиевка.

Широтная скоростная магистраль - проект платной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км в Санкт- Петербурге и 13,2 км в Ленинградской области. Основное назначение строительства, стоимость которого оценивается в 170 млрд рублей, - обход центральных районов Петербурга с выходом на Невский и Красногвардейский районы. Интенсивность движения составит около 230 тыс. автомобилей в сутки. Стоимость трассы оценивается в 170 млрд рублей, завершить строительство трассы планируется к 2024 году.