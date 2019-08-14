Врио главы Ингушетии потребовал увеличить ввод в оборот невостребованных сельхозземель

МАГАС, 14 августа. /ТАСС/. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов раскритиковал республиканский Минсельхоз за недостаточную работу по вводу в оборот невостребованных сельскохозяйственных земель.

"Нам нужно людей, работающих и живущих на селе, вернуть на землю. На них сегодня возложена задача государственной важности - обеспечение продовольственной безопасности региона. Гектары земли, фермы являются невостребованными, при этом потребность в землях колоссальная", - приводятся в сообщении пресс-службы главы региона слова Калиматова.

Как он отметил, первым шагом по вводу невостребованных земель в оборот является их постановка на кадастровый учет, но работа в данном направлении выстроена недостаточно эффективно. Он также указал на необходимость привлекать в АПК региона заинтересованных инвесторов.

Калиматов также обратил внимание на ситуацию, когда в регионы идут федеральные инвестиции на реализацию крупных проектов в сфере АПК, однако ГУПы, которые получают эти средства, не выполняют условия соглашения, и в результате средства используются не по назначению.

"Есть ГУПы, которые вообще убыточные. Берут субсидии по 2-3 млн и тут же кредиторку на такую же сумму. С каждым из таких ГУПов должны разбираться правоохранительные органы. Люди обманывают не меня, не министра, а государство", - подчеркнул он.