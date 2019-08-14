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Правкомиссия одобрила законопроект об уточнении порядка использования иностранных судов

Проект закона внес Минтранс

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об уточнении порядка использования судов под флагом иностранных государств при торговом мореплавании, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Проект федерального закона внес Минтранс России.

На данный момент полномочия правительства определять условия и порядок выдачи разрешений на осуществление судами под иностранными флагами каботажных перевозок и отдельных видов работ не закреплены в действующем кодексе.

В сообщении кабмина отмечается, что принятие законопроекта позволит в случае необходимости привлекать к использованию плавающие под иностранными флагами суда без срыва контрактных обязательств. В пример подобной ситуации приводится отсутствие специализированных судов, зарегистрированных в одном из российских реестров, в условиях реализации крупных инвестиционных проектов.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

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