Власти Адыгеи планируют развивать инфраструктуру массового спорта в регионе

МАЙКОП, 14 августа. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют развивать в регионе инфраструктуру массового спорта и спорта высоких достижений. Об этом сообщил в среду глава республики Мурат Кумпилов в рамках открытия новых физкультурно-оздоровительных комплексов в Тахтамукайском и Теучежском районах.

"Мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы в регионе планомерно укреплялась спортивная инфраструктура, создавались необходимые условия для развития массового спорта и спорта высоких достижений", - сказал он. По словам Кумпилова, особое внимание будет уделяться также выявлению и поддержке перспективных спортсменов. Глава региона подчеркнул и тот факт, что оздоровление населения и создание условий для нового качества жизни является одной из приоритетных задач местных властей.

В пресс-службе главы республики ТАСС пояснили, что вместе с министром спорта РФ Павлом Колобковым Кумпилов принял участие в открытии спорткомплекса в поселке Энем. На его возведение из федерального бюджета выделили 72 млн рублей, еще 11,6 млн рублей профинансировала казна региона. Здание имеет общую площадь почти 2,2 тыс. кв. м, его основной многофункциональный игровой зал занимает свыше 1,2 тыс. кв. м и предназначен для тренировочных занятий и соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу. Трибуны для зрителей вмещают 220 человек. Также здесь расположены современные борцовский и тренажерный залы. На прилегающей территории установлено футбольное поле с искусственным покрытием.

Аналогичный спорткомплекс открылся и в Теучежском районе. На его строительство из госбюджета было выделено 24,6 млн рублей, еще 48,6 млн профинансировал регион. По словам Кумпилова, в ближайшие годы запланировано строительство современных объектов спорта во всех муниципальных образованиях республики. В частности, уже сейчас строится физкультурно-оздоровительный комплекс в станице Гиагинской, спорткомплекс с ледовой площадкой в Майкопе, а на следующий год намечено возведение комплексов в Адыгейске, Кошехабле и Хакуринохабле.