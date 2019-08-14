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Тарифы на вывоз мусора для сельских жителей Карачаево-Черкесии снизятся на 20%

Глава КЧР Рашид Темрезов также дал поручение разработать программу по совершенствованию дорожной инфраструктуры всех населенных пунктов республики

ЧЕРКЕССК, 14 августа. /ТАСС/. Тарифы на вывоз мусора в сельских поселениях Карачаево-Черкесии будут снижены на 20%, написал в среду на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов по итогам рабочей поездки в Прикубанский район.

"Еще одно положительное решение, принятое по моему поручению, которое мы озвучили на встрече, - снижен тариф за вывоз мусора на 20% для сельских жителей", - написал Темрезов.

На встрече Темрезов также ответил на вопросы жителей района о социальном развитии сел, благоустройства территорий и развития дорожной инфраструктуры. "Отмечу, что такие встречи с жителями вносят коррективы в планы по развитию района на ближайшую и среднесрочную перспективу. Открытый разговор о житейских проблемах позволяет нам выработать план действий и поэтапно решать как адресные вопросы жителей конкретных домов или улиц, так и целых населенных пунктов", - написал он.

Глава КЧР добавил, что дал поручение региональному министерству строительства и управлению "Карачаевочеркесавтодор" разработать программу по совершенствованию дорожной инфраструктуры всех населенных пунктов республики.

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Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОНовая система обращения с ТКО
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