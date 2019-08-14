На Украине рост ВВП во втором квартале составил 4,6%

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Рост экономики Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и стал наивысшим показателем страны за последние 2,5 года. Об этом в среду сообщили в кабинете министров Украины.

"Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, по сравнению с первым кварталом текущего года, рост составил 1,6%, что также является пиковым результатом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Также был отмечен рост торгового экспорта Украины. "По данным Госстата, товарный экспорт Украины в первом полугодии также имел положительную динамику. Он вырос на 5,2% и составил $24,5 млрд", - говорится в сообщении.

В июне президент Украины Владимир Зеленский назвал унизительным для своей страны иметь объем ВВП на уровне Мали, Сальвадора или Анголы. По мнению главы украинского государства, для развития экономики необходимо привлечение иностранных инвестиций на Украину.

Ранее Национальный банк Украины улучшил прогноз роста экономики страны на 2019 год с 2,5% до 3%, а на 2020 год - с 2,9% до 3,2%.