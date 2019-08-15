"Автодор" изучит вопрос введения платы на трассе Адлер - Красная поляна

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" подтвердила обсуждение вопроса о передаче трассы Адлер - Красная поляна в ее ведение и планирует провести оценку возможности введения платы на автодороге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкомпании. В настоящее время автодорога находится в ведении Росавтодора.

"Да, вопрос по передаче данной дороги в управление госкомпании "Автодор" обсуждается. В наших планах проведение предпроектной оценки целесообразности организации платной эксплуатации за счет своих собственных средств. Сроки проведения данной оценки и возможного введения платности на этой трассе назвать не можем", - сообщили в компании.

При этом в "Автодоре" отметили, что комплексно оценивают перспективы развития дорожной сети в Южном федеральном округе. "Госкомпания прорабатывает маршруты проекта "Дорога "Черноморье" в рамках поручений президента и доложит в правительство в конце 2019 года", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе Минтранса ТАСС сообщили, что вопрос передачи дороги Адлер - Красная поляна в ведение госкомпании "Автодор" прорабатывается. По данным министерства, у трассы есть дублер. "Такой вопрос в проработке связан с наличием дублирующей федеральной трассы и необходимостью оптимизировать затраты на содержание дорог", - сказали в министерстве.

Как ранее сообщила газета "Ведомости", совмещенная автомобильная и железнодорожная трасса Адлер - Красная Поляна, которая была самым дорогим объектом олимпийской стройки, уже осенью может стать платной для автомобилистов. Также обсуждается передача трассы в ведение госкомпании "Автодор", пишет газета со ссылкой на федеральных чиновников и участников правительственных совещаний.

О компании

ГК "Автодор" создана в 2009 году. Цель компании - создание и развитие опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург". "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.