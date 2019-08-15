Чистая прибыль X5 Retail Group в I полугодии выросла на 59,3%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59,3% и достигла 22,8 млрд рублей (14,3 млрд рублей годом ранее). Об этом говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль ретейлера за второй квартал возросла на 55,5% и составила 13,5 млрд рублей.

Выручка группы за полугодие выросла на 14,9%, до 843,2 млрд рублей, за второй квартал - на 14,3%, до 437,3 млрд рублей.

Показатель EBITDA за полугодие увеличился на 29,9%, до 65,1 млрд рублей, за второй квартал - на 25,2%, до 36,1 млрд рублей. Сопоставимые продажи (LFL) X5 Retail Group выросли за шесть месяцев на 5%.

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru в течение второго квартала доставил 266 тыс. заказов, что более чем в четыре раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В июне компания выплатила 25 млрд рублей дивидендов по результатам 2018 финансового года, что соответствует 87,3% чистой прибыли. "Я уверен, что наши показатели первой половины 2019 года создали хорошую базу для следующей выплаты, которую мы планируем в 2020 году", - цитируются в сообщении слова главы X5 Retail Group Игоря Шехтермана.

О компании

На 30 июня 2019 г. под управлением X5 Retail Group находились 15 260 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге и со значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 14 385 магазинов "Пятерочка", 785 супермаркетов "Перекресток" и 90 гипермаркетов "Карусель".

Под управлением компании находятся 42 распределительных центра.