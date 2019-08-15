Число безработных в России за неделю сократилось до 724 тыс.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Численность безработных граждан за прошедшую неделю сократилась на 0,8% и составила 724 тыс. человек, сообщила в четверг пресс-служба Минтруда.

"С 31 июля по 7 августа 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,8% и составила 724,7 тыс. человек", - говорится в сообщении.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 75 регионах, в семи субъектах отмечен рост численности безработных граждан. Не изменилась численность безработных в трех регионах, отметили в ведомстве.

Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках составила 110 123 человека, добавили в министерстве.