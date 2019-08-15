Якутия планирует обсудить на ВЭФ совместные проекты с Японией и Индией

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Власти Якутии планируют обсудить на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке текущие и совместные проекты с делегациями Японии и Индии. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель правительства республики Владимир Солодов.

"ВЭФ - это диалог лидеров по будущему развитию стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Исходя из этого, мы готовимся провести переговоры с делегациями Японии и Индии. У нас положительный опыт взаимодействия с этими странами. Что касается сотрудничества с Индией, в течение 22 лет у нас работает алмазогранильная фабрика компании с индийским капиталом ДДК", - рассказал глава кабмина.

В частности, власти региона планируют обсудить с японскими партнерами строительство третьей очереди круглогодичной теплицы "Саюри" под Якутском. "Есть предварительные договоренности. Мы сейчас смотрим по условиям, как доупаковать эту сделку. Кроме того, рассматриваем возможности инвестиций в сырьевой сектор, добычу полезных ископаемых", - сказал Солодов.

Кроме того, власти региона планируют представить иностранным инвесторам инфраструктурные проекты, в том числе по возможному участию в реконструкции аэропорта Якутска, модернизации коммунального комплекса Якутска. "Вызывает интерес инвесторов возведение мостов и строительство дорог. Мы представим инвестиционный проект по строительству Жатайской судоверфи. Рассматриваем корейских партнеров как соинвесторов и технологических партнеров", - отметил Солодов.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.