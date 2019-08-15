"Газпром" создаст сервисную компанию геологоразведки на базе двух дочерних предприятий

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Газпром" создаст новую сервисную компанию на базе объединенных дочерних "Газпром геологоразведка" и "Газпром георесурс". Об этом сообщил глава этих компаний, заместитель генерального директора ООО "Газпром инвест" Всеволод Черепанов в интервью, опубликованном на веб-ресурсе "Газпрома".

"В наших планах реализовать объединение потенциалов обеих компаний для создания высокотехнологичного российского сервисного игрока в первую очередь в области геологоразведки" - сказал он.

Таким образом, на базе "Газпром геологоразведки" и "Газпром георесурса" будет создан единый оператор по геологоразведке - "Газпром недра". "Это стало возможным в рамках нового для ПАО "Газпром" подхода по управлению инвестиционной деятельностью из единого центра - ООО "Газпром инвест". Теперь все проекты геологоразведочных работ будут финансироваться из данного центра по схеме "Заказчик-Подрядчик", - добавил Черепанов.

Он отметил, что в настоящий момент идет "процесс переосмысления ряда бизнес-процессов, включая усиление высокотехнологичной сервисной составляющей, что в конечном итоге определит географию расположения новой компании".

По его словам, переезд компании в другой регион не исключен. "Скажем, Тюмень - признанный центр нефтегазовой индустрии Западной Сибири, там хорошо представлены российские и зарубежные подрядчики, есть рынок квалифицированного персонала. Абсолютно очевидно, что мы должны там быть представлены, вопрос скорее в качественном и количественном составе. Именно это на сегодняшний день нам необходимо переосмыслить", - сообщил Черепанов.

У новой компании есть потенциал стать одним из ключевых игроков на рынке геологоразведки не только в России, но и за рубежом, сказал он.