МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам работы в июле 2019 года, сообщили в четверг в пресс-службе компании, сославшись на рейтинг топ-20, подготовленный международным аналитическим агентством OAG.

"По данным ежемесячного отчета OAG On-Time Performance Report, в июле 2019 года "Аэрофлот" выполнил 86,7% рейсов точно по расписанию, российский перевозчик показал лучший результат среди крупнейших авиакомпаний мира, которые вошли в глобальный топ-20 по общему числу выполненных рейсов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в июльском рейтинге "Аэрофлот" улучшил свой показатель пунктуальности по сравнению с июнем 2019 года - рост составил 1,3 п.п.

В пресс-службе напомнили, что ранее агентство OAG присвоило компании высшую оценку "пять звезд" за пунктуальность. Среди обладателей максимального балла Аэрофлот стал единственной авиакомпанией из России и крупнейшей в Европе по объемам перевозок. Компания вошла в 10% участников программы OAG On-Time Performance Star Ratings, удостоенных "пяти звезд".

В авиакомпании уверены, что показатели пунктуальности повышаются за счет эффективных мер, в числе которых строгое выполнение правил посадки на рейс. "В будущем авиакомпания планирует внедрять нововведения на основе современных цифровых технологий, среди них - использование биометрического контроля, которое значительно ускорит и упростит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту", - подчеркнули в пресс-службе.