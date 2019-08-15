Число сделок с ипотекой в Москве увеличилось в июле на 19%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Число ипотечных договоров в Москве по итогам июля 2019 года увеличилось на 19%, сообщила в четверг пресс-служба столичного Росреестра.

"В июле зарегистрировано 8015 договоров ипотечного жилищного кредитования - на 19% больше июня, когда было оформлено 6745 ипотек", - говорится в сообщении.

С начала 2019 года в Москве оформлено 50,3 тыс. ипотечных сделок, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года (46,6 тыс.) и почти в два раза выше, чем два года назад (26,7 тыс.).

В Москомстройинвесте отмечают позитивную динамику на рынке ипотечного кредитования. "Сейчас мы стали видеть тенденцию в части сделок по ипотеке. Если раньше было снижение, то сейчас ситуация выравнивается. Мы можем надеяться на платежеспособный спрос", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя Москомстройинвеста Александра Гончарова.

В начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок. Она отмечала, что ипотечная ставка может составлять около 7-8%.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривает.