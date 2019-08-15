Ставрополье намерено удвоить производство баранины к 2024 году

СТАВРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Производители Ставрополья рассчитывают к 2024 году в два раза увеличить объемы производства баранины, а также увеличить экспорт этой продукции, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

О готовности рассмотреть увеличение закупок баранины в регионах Северного Кавказа ранее сообщил Иран. В настоящее время товарооборот субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) с Ираном составляет $54 млн при общероссийском уровне $1,7 млрд.

"За первое полугодие произведено 12 тыс. т, что почти на уровне прошлого года <…> При сложившейся цене на продукцию овцеводства планируем к 2024-2025 году нарастить объемы в два раза <…> При уровне самообеспеченности населения края в 165% от медицинской нормы мы можем экспортировать излишки продукции. Поэтому резерв по наращиванию объемов экспорта имеется, заключение контрактов планируется ближе к середине осени", - сказала представитель пресс-службы, добавив, что в структуре производства баранины в крае до 80% занимают фермерские хозяйства и население.

По ее словам, в прошлом году в регионе было произведено 27 тыс. т баранины, объем экспорта составил 3,5 тыс. т. "Открытие экспортного потенциала позволило увеличить экспорт баранины в Ставропольском крае в 24 раза (по сравнению с 2017 годом - прим. ТАСС), в основном это Иран. Кроме баранины мы экспортируем мясо птицы в 35 стран в объеме 75 тыс. т. Ежегодный рост данной продукции на экспорт составляет около 20 тыс. т", - добавила представитель министерства.

В ноябре 2018 года правительство края и холдинг "Дамате" подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта, в соответствии с которым на Ставрополье будет построен завод по производству мяса баранины и полуфабрикатов. Производство баранины в крае станет новым направлением деятельности холдинга, который в настоящее время занимается выращиванием и переработкой индейки, переработкой молока и производством молочной продукции в Пензенской и Тюменской области.

Поддержка экспортеров - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.