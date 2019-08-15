Полугодовой бюджет Кабардино-Балкарии исполнен с профицитом более 970,5 млн рублей

НАЛЬЧИК, 15 августа. /ТАСС/. Бюджет Кабардино-Балкарской Республики (КБР) за первое полугодие 2019 года исполнен с профицитом в размере более 970,5 млн рублей, сообщила в четверг и. о. министра финансов региона Елена Лисун.

"Основные параметры республиканского бюджета по итогам первого полугодия 2019 года сложились следующим образом: доходы республиканского бюджета исполнены в объеме 15,6 млрд рублей (44,9% от годовых плановых назначений), расходы исполнены в объеме 14,6 млрд рублей, или 42,2% от запланированных годовых назначений, профицит составил 970,5 млн рублей", - сказала она на очередном заседании правительства региона.

В общей сумме доходов республиканского бюджета удельный вес налоговых поступлений составил 34,7%, неналоговых - 1,9%, безвозмездных поступлений - 63,4%. Налоговые доходы за первое полугодие составили более 5,4 млрд рублей, что на 494,5 млн больше объемов за аналогичный период 2018 года. По ее словам, бюджет в регионе остается социально ориентированным, и расходы по этим статьям составили 78,2%, или более 11,4 млрд рублей.

Лисун сообщила, что размер государственного долга КБР сократился по итогам января-июля почти на 2 млрд рублей. "Государственный долг на 1 июля 2019 года составил 8 млрд 657,7 млн рублей против 10 млрд 325,2 млн рублей на 1 января 2019 года. За аналогичный период прошлого года у нас госдолг составлял 10 млрд 299 млн рублей", - уточнила она.

По словам и. о. министра, сокращены и расходы по обслуживанию государственного долга, за шесть месяцев на это потрачено 107,5 млн рублей. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы существенно сократились - на 77,7 млн рублей, или 58%, доля в общей сумме расходов составила всего 0,7% против 1,4% в прошлом году", - сказала она.