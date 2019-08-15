Ученые из Канады предложили использовать блокчейн для платежной системы электромобилей

ТАСС, 15 августа. Ученые из Университета Ватерлоо в Канаде предложили использовать технологию блокчейн в системах зарядки электромобилей для регистрации и проведения платежей, сообщает издание Science Daily.

Внедрение блокчейн в систему оплаты зарядных устройств призвано повысить уровень прозрачности и доверия между контрагентами. Таким образом каждый клиент сможет отследить свои платежи и убедиться, что он платит разумную цену. Поставщики электроэнергии, в свою очередь, смогут понизить риск мошенничества.

Система распределенного реестра позволит всем участникам процесса отслеживать объемы и стоимость произведенной и полученной электроэнергии, а также существенно ускорит и упростит процесс оплаты и заключения договора о сделке.