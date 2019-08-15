В Совфеде назвали введение запрета на экспорт леса в Китай крайней мерой

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров считает, что Россия в состоянии справиться с незаконными вырубками леса, он назвал возможное введение запрета на экспорт леса в Китай крайней мерой, на которую идти не стоит.

"Я думаю, что мы в состоянии сами справиться с незаконными вырубками, сейчас под руководством [зампреда правительства России Алексея] Гордеева есть и рабочая группа, дорожная карта по работе с незаконными вырубками. Теоретически, если мы, конечно, не справимся собственными силами, нам придется тогда запретить экспорт в Китай, но, я думаю, это крайняя мера, на которую идти не стоит", - сказал в четверг Майоров ТАСС.

Он добавил, что в настоящее время рабочая группа выработала комплекс мероприятий по борьбе с незаконными вырубками леса, куда, например, входят чипирование особо ценных сортов деревьев и изменение системы ЕГАИС, которая "в лесу работает плохо".

"Зачастую сотрудник таможни не может определить, откуда идет партия леса. В лесном ЕГАИС просто вводят участки в электронную систему, а с какого именно участка лес, там не всегда понятно. Необходимо увеличить число лесных инспекторов: лесоохрана когда-то была 110 тысяч человек, сейчас буквально 10-11 тысяч, кроме того, зарплаты у них на сегодняшний день небольшие, что способствует каким-то коррупционным факторам и так далее", - подчеркнул Майоров.

Как сообщил в интервью газете "Ведомости" в четверг глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, министерство может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок. По словам Кобылкина, он обратился с просьбой к правоохранительным органам Китая присоединиться к решению проблемы "черных лесорубов".