"Россети Северный Кавказ" запустили медиапроект против хищения энергоресурса и неплатежей

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" совместно с юмористическим проектом "Горцы от ума" запустили социальный медиапроект, направленный против хищения электричества, неплатежей и профилактики травматизма. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-служба "Россети Северный Кавказ".

"Компания "Россети Северный Кавказ" и известный российский юмор-проект "Горцы от ума" запустили совместную социальную медиаинициативу. Хищения энергоресурса, профилактика травматизма, неплатежи - эти и другие острые для отрасли Северного Кавказа проблемы юмористы и энергетики доносят до аудитории, используя нестандартные подходы", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, первый социальный видеоролик проекта презентован в день Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) на форуме "Машук", который посетили полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, главы субъектов округа, политические и общественные деятели.

Как отметил собеседник агентства, всего за несколько часов после размещения ролика в социальных сетях "острая тема хищений электроэнергии, поданная через гиперболу юмора, собрала сотни тысяч просмотров, тысячи лайков и десятки перепостов".

"В СКФО хищения энергоресурса - едва ли не главная причина, препятствующая развитию отрасли и обеспечению бесперебойного энергоснабжения жителей. Одним из регионов России, где эта проблема обозначена особенно остро, является Дагестан. "Россети Северный Кавказ" при согласовании с правительством региона реализует комплекс специальных производственных мероприятий, направленных на снижение уровня коммерческих потерь", - сообщил он.

Лидеры мнения

На Кавказе одними из авторитетных лидеров мнений, как отметили авторы медиапроекта, являются спортсмены и общественные деятели, в том числе популярные представители индустрии юмора.

"И в очередной раз, донося до аудитории причины частых перебоев в электроснабжении из-за того, что кто-то попросту ворует электроэнергию, мы решили обратиться к серьезным и авторитетным на Кавказе юмористам. Положительные комментарии под презентованным проектом говорят о том, что мы не ошиблись в выборе нестандартного подхода для воздействия на аудиторию", - цитирует пресс-служба авторов проекта.

По словам руководителя проекта "Горцы от ума" Эльдара Иразиева, чаще всего отключения и низкое напряжение в сети связаны с тем, что кто-то ворует электроэнергию. "Надеюсь, через улыбку и без агрессии мы сможем донести до людей, как важно быть персонально ответственным и думать о других, прежде чем нарушать энергозакон", - цитирует Иразиева пресс-служба компании.

"Горцы от ума" - популярный на Северном Кавказе юмористический проект, костяк команды которого составляют актеры команды-чемпиона высшей лиги КВН-1996 "Махачкалинские бродяги". Суммарная аудитория "Горцев от ума" в социальных сетях превышает 2,5 млн подписчиков.

Ситуация с долгами

В конце июня заместитель генерального директора компании "Россети", гендиректор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов сообщил журналистам, что долг регионов Северо-Кавказского федерального округа перед оптовым рынком электрической энергии составляет порядка 50 млрд рублей. Лидерами по должникам являются Дагестан - порядка 40 млрд рублей долг, далее Чечня и Северная Осетия, уточнил он.

"Россети Северный Кавказ" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.