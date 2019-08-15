В Грузии ожидают спад спроса на виноград из-за возможных санкций со стороны России

ТБИЛИСИ, 15 августа. /ТАСС/. Грузинские компании по производству вина в этом году могут снизить объем закупок винограда, опасаясь того, что Россия из-за митингов в Тбилиси 20 - 21 июня может ввести санкции на экспорт этого вида алкогольной продукции. Такой прогноз озвучил в четверг глава Национального агентства вина республики Леван Мехузла на брифинге, посвященном вопросам подготовки к сбору урожая винограда.

"В результате политических событий, которые произошли в конце июня 2019 года, возможное введение санкций со стороны России вызвало сокращение поставок грузинского вина на самый большой экспортный рынок, из-за чего возникли ожидания, что в этом году спрос компаний по производству вина на виноград упадет", - сказал Мехузла.

Он также отметил, что спрос вероятнее всего упадет на белые сорта винограда, что вызовет падение цен на этот сельскохозяйственный продукт по стране. По данным агентства, Грузия с января по июль 2019 года экспортировала в Россию более 29 млн бутылок вина, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Таким образом, Россия расположилась на первом месте в списке крупнейших импортеров грузинского вина.