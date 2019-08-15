Генпрокуратура впервые организует собственную интерактивную площадку на ВЭФ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ впервые организует собственный стенд и интерактивную площадку на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

"Впервые Генеральная прокуратура РФ откроет собственную интерактивную площадку в рамках пятого Восточного экономического форума. На каждый из трех дней работы форума Генпрокуратура запланировала собственную сетку активностей в рамках работы своего стенда", - сказал он, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

В частности, надзорное ведомство совместно с профильными экспертами будет проводить тематические сессии для обсуждения вопросов защиты прав резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, проблемы административного и силового давления на бизнес, механизмы противодействия коррупции в деловом сегменте и то, как разрабатываются цифровые технологии для оптимального взаимодействия прокуратуры с корпоративным сектором.

"В постоянном режиме на нашем стенде Генеральной прокуратуры будет работать также выездная приемная для предпринимателей. Это тоже новый формат. Все желающие представители бизнеса смогут прийти и написать официальную жалобу в органы прокуратуры в дни работы форума", - сказал Куренной.

Кроме того, на стенде Генпрокуратуры будет организована площадка для подписания ряда международных соглашений между главами российской и зарубежных прокуратур. Куренной отметил, что все дискуссии будут открыты для посетителей форума. Также будет онлайн-трансляция. Также в рамках деловой программы форума 5 сентября Генпрокурор РФ Юрий Чайка выступит с докладом на сессии "Совершенствование национальной юрисдикции и защиты прав инвесторов". В ходе этой сессии будут затронуты темы использования мирового опыта для привлечения зарубежных инвестиций и защиты интеллектуальной собственности, применения правовых стимулов для содействия возврату капиталов в Россию и обеспечении эффективности и доступности преференций и льгот, в том числе в рамках дальневосточной тематики.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября.