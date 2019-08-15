Компенсация российским аграриям в 2020 году запланирована в объеме 34 млрд рублей

ГОРНО-АЛТАЙСК, 15 августа. /ТАСС/. Сумма компенсаций аграриям РФ по основным направлениям деятельности составит 34 млрд рублей в 2020 году. Об этом на совещании с сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай в четверг сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

"Со следующего года у нас будут изменения в подходах. На сегодня мы знаем, что существуют основные виды поддержки, которыми пользуются сельхозтоваропроизводители. Мы ее объединили в общий лимит и разделили на две части. Первая часть - компенсирующая, в которую войдут традиционные виды поддержки, касающиеся отраслей растениеводства и животноводства, племенного животноводства, семеноводства, несвязанной и молочной поддержки. Эта сумма по России будет в целом 34 млрд рублей", - сказала Фастова.

По ее словам, вторым видом поддержки станет стимулирующая субсидия, которая будет предполагать распределение средств по аграрным направлениям. В частности, это производство зерновых и зернобобовых, молока, мясное скотоводство и овцеводство. При этом она не уточнила объем поддержки по этому направлению.

Замминистра также отметила, что доведение средств господдержки аграриям в целом по РФ на 8 августа составляет 55,9%.