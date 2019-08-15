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Титов считает нецелесообразным введение российских стандартов ответственного бизнеса

Омбудсмен также обратил внимание, что внедрение стандарта не будет означать увеличения административной нагрузки на бизнес, поскольку документ не планируется делать обязательным к исполнению

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Национальный план по внедрению рекомендательных стандартов ответственного ведения бизнеса, разрабатываемый Минэкономразвития, нецелесообразен для российских предпринимателей. Такую точку зрения высказал ТАСС бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Для того, чтобы российский партнер в отношениях с иностранным инвестором подтвердил свою социальную ответственность, существуют давно разработанные инструменты - международные стандарты нефинансовых отчетов. И те, кому это действительно необходимо для развития бизнеса, их используют. Во всех иных случаях такой стандарт не нужен", - сказал Титов.

"Нашему несырьевому бизнесу выжить бы, и государство может помочь ему гораздо более существенно, чем предложить очередную форму отчетности", - подчеркнул омбудсмен. В то же время он обратил внимание, что внедрение стандарта не будет означать увеличения административной нагрузки на бизнес, поскольку документ не планируется делать обязательным к исполнению.

Минэкономразвития планирует подготовить дорожную карту по внедрению стандартов ответственного ведения бизнеса до конца 2019 года. Ведомство готовит документ совместно с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ). Для подготовки норм планируется провести исследование с целью выявить все международные инициативы, действующие на площадках ООН, ОЭСР и других организаций.

Ответственное ведение бизнеса - это добровольная политика компаний, направленная на минимизацию рисков для окружающей среды, защиту прав населения и трудящихся, противодействие коррупции, стимулирование научной деятельности и др. В Минэкономразвития отмечают, что данные правила все чаще становятся обязательными для бизнеса в различных странах. Аналитики ВАВТ считают, что бизнес будет заинтересован во внедрении стандартов, поскольку их соблюдение позволит получить доступ к новым международным рынкам.

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