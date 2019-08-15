Более 40 инвестиционных проектов реализуются в Кисловодске

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Свыше 40 инвестиционных проектов в санаторно-курортной и торгово-развлекательной отрасли реализуются в городе Кисловодск Ставропольского края в настоящее время, сообщила в четверг пресс-службе городской администрации.

"В настоящее время в Кисловодске ведется реализация 41 инвестиционного проекта, из которых 33 стоимостью 14 млрд рублей финансируются за счет частных инвестиций. Ведущее положение по количеству реализуемых проектов занимает санаторно-курортная и гостиничная отрасли (17 проектов), а также торгово-развлекательная отрасль (девять проектов)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, город предлагает 26 инвестиционных площадок. "Администрация Кисловодска заинтересована в реализации перспективных проектов в санаторно-курортной и развлекательной отраслях, в присутствии на территории города гостиниц и торговых брендов всероссийского и международного уровней, в связи с чем готова рассмотреть предложения потенциальных инвесторов, оказать всестороннее содействие в сопровождении проектов. Для нашего города важно, чтобы бизнес был эффективным, стабильным и безопасным", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Кисловодска Светланы Марченко.

Кисловодск является одним из ведущих в России бальнеологических и климатических курортов федерального значения и занимает лидирующее положение в туристско-рекреационной сфере среди городов Кавказских Минеральных Вод, принимая на отдых и лечение около 30% от числа всех отдыхающих в регионе.

В пресс-службе отметили, что инвестиционной привлекательности города способствует выгодное географическое положение курорта, социально-экономическая и политическая стабильность, благоприятные природно-климатические условия, уникальные по своим целебным свойствам минеральные воды, стабильно высокие темпы развития экономики, а также развитая транспортная инфраструктура.