Запуск фабрики по огранке драгоценных камней в Грозном отложили до сентября 2019 года

ГРОЗНЫЙ, 15 августа. /ТАСС/. Запуск производства по огранке драгоценных камней на фабрике ООО "Эн Джи Би Кэпитал" в Грозном, открытой в начале года, отложили из-за кадрового вопроса и высоких цен на сырье, предприятие планирует начать работу предположительно в сентябре 2019 года, рассказал ТАСС генеральный директор компании Артур Эсимбаев.

Точка входа в рынок у нас оказалась не самая удачная, рынок просел. Добывающая компания не пересматривает цены (на сырье - прим. ТАСС), хотя падение цен на готовые изделия составило в среднем 5-7%. Кроме того, были определенные сложности по привлечению иностранных специалистов, сейчас мы запросили квоту на 20 человек - это индийские огранщики, ожидаем, что в конце августа они смогут приехать в республику. Попытаемся запуститься в сентябре", - рассказал Эсимбаев, добавив, что мощности предприятия рассчитаны на огранку 1-1,5 тыс. карат в месяц.

Он пояснил, что индийские специалисты необходимы компании на начальном этапе, в перспективе планируется подготовить своих.

"У нас индийская технология, оборудование, программное обеспечение. Наши мощности позволяют занять до 60 сотрудников, и, если у нас работа пойдет, мы планировали замещение иностранных сотрудников своими специалистами. Изначально так было заложено - 20 индийских специалистов и 40 наших, в перспективе мы планируем готовить свои кадры, чтобы не зависеть от иностранных", - сказал генеральный директор ООО "Эн Джи Би Кэпитал".

Эсимбаев также добавил, что предприятие уже начало обучение специалистов. "Мы уже обучили в Москве двух своих специалистов - геммологов, оценщиков. Есть специализированный колледж в Москве, который готовит специалистов для "Алросы" [группа алмазодобывающих компаний, добывает 95% всех алмазов России], они также готовы подготовить для нас огранщиков", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что фабрика по огранке драгоценных изделий открыта в Грозном за счет инвестиций директора индийской "HVK International" Сани Сакария. Планируется, что на предприятии будут применяться передовые технологии производства бриллиантов, готовая продукция будет реализовываться на рынках нескольких стран.