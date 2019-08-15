Ставрополье немерено сотрудничать с Туркменистаном в туризме, машиностроении и энергетике

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Ставрополье и Туркменистан налаживают деловые связи в туризме, пищевой и перерабатывающей промышленности и энергетике, сообщила в четверг пресс-службе Минэкономразвития края.

"Главная цель бизнес-миссий - дать возможность ставропольской продукции выйти на международный рынок. А также презентовать инвестиционный потенциал Ставрополья. Приоритетная задача правительства Ставропольского края заключается в создании совместных [с Туркменистаном] компаний и предприятий. Интерес представляет привлечение инвестиций в туризм, пищевую и перерабатывающую промышленности, а также в машиностроение и энергетику", - цитирует пресс-служба главу министерства Сергея Крынина.

Отмечается, что делегация Ставропольского края посетила выставку инновационных технологий в рамках Первого Каспийского экономического форума в городе Туркменбаши. Основной целью рабочего визита стало налаживание экономических связей с представителями стран прикаспийского региона. В рамках форума проведены встречи с представителями компаний различных отраслей и сфер деятельности.

Кроме того, делегация посетила павильоны туркменских министерств и ведомств, а также частных компаний Туркменистана, заинтересованных в сотрудничестве со Ставропольем. Во время официальных встреч обсуждались вопросы взаимодействия между Ставропольским краем и Туркменистаном.