Три хайнаньские компании вошли в число крупнейших внешнеторговых предприятий Китая

ХАЙКОУ /Китай/, 15 августа. /ТАСС/. Три зарегистрированные в южной китайской провинции Хайнань компании вошли в список 500 крупнейших предприятий КНР, чья деятельность связана с внешней торговлей. Об этом сообщает информационный портал "Наньхайван".

Рейтинг 500 крупнейших китайских внешнеторговых предприятий 2018 года пополнили такие хайнаньские компании, как Hainan Airlines, Sinopec Hainan (дочернее предприятие Sinopec) и Hainan Yisheng Petrochemical.

На эти 500 компаний в прошлом году пришлось более 35% от общего объема внешнеторгового оборота всего Китая.

В 2018 году объем внешней торговли стремительно развивающегося Хайнаня составил 84,9 млрд юаней ($12,1 млрд), что на 20,8% превысило показатель 2017 года. Для Хайнаня основными зарубежными партнерами в настоящее время остаются США, а также страны АСЕАН и Евросоюза.

Рост иностранных инвестиций

На состоявшейся 9 августа в Хайкоу презентации, провинциальное Управление по международному экономическому развитию представило доклад об инвестиционной среде Хайнаня и планы по дальнейшему наращиванию иностранных инвестиций на острове. Согласно официальным данным, общий объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций в провинции Хайнань за первые четыре месяца 2019 года достиг $102 млн, что почти в 20 раз превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Последний год власти провинции Хайнань активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.