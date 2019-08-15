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Кабмин утвердил долгосрочную стратегию развития зернового комплекса РФ до 2035 года

Кабмин утвердил долгосрочную стратегию развития зернового комплекса РФ до 2035 года - документ.

Фирма по торговле автозапчастями выпустила облигации при поддержке МСП Банка
Заявки на приобретение бумаг подали более 300 инвесторов
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