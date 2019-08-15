Путин поручил курганским властям договориться с "Газпромом" о газификации ряда районов

НОВО-ОГАРЕВО, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил властям Курганской области скоординировать с "Газпромом" подключение потребителей региона к газоснабжению. Об этом он сказал на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области Вадимом Шумковым.

"Вам нужно это скоординировать, - потребовал глава государства. - "Газпром" подведет магистральную трубу, а дальше разводку надо осуществлять". Путин напомнил, что сам "Газпром" не должен доводить газ до конечного потребителя.

Шумков в свою очередь заявил, что власти уже ведут переговоры с "Газпромом" на этот счет. "У нас есть разводящие сети в региональной собственности, - пояснил он. - Я предлагаю продать [их] "Газпрому" и на эту сумму, от этой выручки, решить часть вопросов по разводящим сетям, по новому строительству. "Газпрому" они нужны, мы обсуждаем сейчас цену". По словам врио главы региона, сейчас все 10 приграничных районов Курганской области пока не газифицированы. "Оттуда как раз миграционный отток составляет порядка 30%", - заметил он.