Путин назвал крайне низким уровень средней зарплаты в Курганской области

НОВО-ОГАРЕВО, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает крайне низким уровень средней начисленной зарплаты в Курганской области. Об этом глава государства заявил на встрече с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым.

Шумков, назначенный врио губернатора в октябре 2018 г., продемонстрировал Путину слайды с информацией о сложившейся за последние десятилетия социально-экономической ситуации в регионе.

Президент, в частности, обратил внимание на высокие тарифы на электроэнергию, а также низкие зарплаты. "Средняя начисленная [зарплата] - крайне низкая", - подчеркнул глава государства.

Шумков отметил, что за последние семь лет размер госдолга в регионе вырос в девять раз. "На сегодня структура бюджета составляет 3,5 миллиарда рублей при достаточно сложной составляющей, когда более 40% - трансферты из федерального бюджета", - сказал врио главы области. Он также обратил внимание, что доля пенсионеров в Курганской области (29%) является самой большой по Уральскому федеральному округу и на 4% выше аналогичного среднего показателя по РФ, а рождаемость с 2012 года снизилась на 28%.

Социальные объекты и индивидуальное жилье

Врио губернатора доложил о мерах по оптимизации деятельности органов власти и местного самоуправления, о выделении дополнительных средств на здравоохранение, о наведении порядка в сфере работы управляющих компаний, которые "в ряде случаев просто элементарно не выполняли даже простейшие функции - не убирали мусор, собирая деньги с тех, кто платит наиболее дисциплинированно, это в первую очередь пенсионеры". Что касается дорожного строительства, то, как отметил Шумков, в Кургане в настоящее время ремонтируется 41 км дорог, что составляет 12% от всей дорожной сети города и "со времен развала СССР такого показателя не было".

Врио губернатора рассказал также о программе предоставления семьям земельных участков размером 20 соток под индивидуальное жилищное строительство. По его словам, жителям предоставляются варианты строительства деревянных домов, в том числе - за 105 тыс. рублей, то есть, менее чем за 2 тыс. рублей за кв. м. По словам Шумкова, "даже небольшой анализ показывает, что когда люди имеют ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - прим. ТАСС), рождаемость повышается намного лучше, чем в небольших квартирах, взятых в ту же ипотеку".

Врио губернатора сообщил, что в рамках нацпроекта "Образование" уже строится одна новая школа и две пристройки к существующим объектам. Он отметил, что в городах большое число школьников обучаются во вторую смену, а в небольших населенных пунктах - обратная ситуация, в основном малокомплектные школы. При этом 95% социальных объектов в регионе "построены хозспособом в 1970-е годы", сказал Шумков, отметив, что Курганская область по этому вопросу нуждается в дополнительной поддержке.

План развития региона

По словам Шумкова, план социально-экономического развития Курганской области подготовлен и в настоящее время проходит обсуждение в Минфине РФ и правительстве РФ. Путин поинтересовался, кто участвовал в разработке этого документа, Шумков ответил, что куратором он попросил быть первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова. "Неплохой выбор", - подчеркнул Путин. "А все дороги ведут в Рим и Минфин, поэтому зачем ходить вокруг да около", - заметил врио главы региона.