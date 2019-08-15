Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.

Объем международных резервов уже десятую неделю подряд превышает установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд.

Рост резервов на 2%, по информации регулятора, обусловлен "преобладавшим воздействием положительной переоценки, подкрепленным покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота".

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.