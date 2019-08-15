На финансовую поддержку МСП Ингушетии по нацпроекту в 2019 году направят 15 млн рублей

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Средства на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса Ингушетии в 2019 году предусмотрены в размере 15 млн рублей, займы на создание или развитие своего дела могут быть выданы 20 предпринимателям, сообщил в четверг ТАСС и. о. генерального директора "Фонда поддержки предпринимательства Республики Ингушетия" Ибрагим Горчханов.

"[На этот год] 15 млн рублей нам выделили, мы должны предоставить финансирование 20 заемщикам, в среднем это получается по 700 тыс. [рублей]. Да, для развития оборота действующего бизнеса это немалые деньги в нашем регионе. Но для открытия, для расширения бизнеса этого недостаточно. Сегодня мы хотим поставить вопрос о том, чтобы уменьшить количество заемщиков хотя бы до 10 и сделать эту поддержку более эффективной, чтобы мы могли говорить не только о количестве, но и о качестве поддержки", - сказал он.

По его словам, в сентябре представители фонда примут участие в образовательной программе для региональных чиновников по повышению качества госуслуг для малого и среднего бизнеса, которая будет проводиться на базе университета "Синергия" в Москве в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Мы участвуем в этой программе, рассчитываем <…> обменяться опытом с другими регионами. Образовательные программы необходимы, в том числе для самих предпринимателей, и мы будем делиться с ними полученными знаниями. Нашему региону это особенно нужно, потому что сегодня многие предприниматели не умеют, например, правильно вести финансовую отчетность. Это самая большая проблема - именно отсутствие правильной отчетности часто не позволяет оказывать поддержку малому бизнесу", - пояснил Горчханов.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года 400 региональных и муниципальных чиновников, а также представителей организаций инфраструктуры поддержки МСП из 45 регионов РФ пройдут очную программу обучения на базе университета "Синергия", который победил в конкурсах Минэкономразвития РФ. Программа будет состоять из четырех модулей продолжительностью не менее трех дней. Участники разработают свои проекты, направленные на развитие практик поддержки предпринимательства.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" начал реализовываться с 2019 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - с 5,8 млн человек до 25 млн человек к 2024 году.