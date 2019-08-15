После возобновления работы ростовская фабрика "Мишкино" может начать экспорт сладостей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Профильный инвестор планирует организовать на мощностях приостановившей работу ростовской кондитерской фабрики "Мишкино" кооперацию, которая поможет расширить ассортимент продукции и поставлять сладости за границу. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Фабрика "Мишкино" - один из крупнейших в России производителей восточных сладостей - приостановила работу из-за финансовых проблем в начале апреля 2019 года. В мае арбитражный суд Ростовской области ввел на предприятии процедуру наблюдения.

"Предполагается кооперация на мощностях "Мишкино" для того, чтобы выпускать не только продукцию, которая выпускается "Мишкино", но и выпускать дополнительную продукцию, дополнительный ассортимент. Мы надеемся, что с этой кооперацией производство будет восстановлено в прежних объемах, с учетом нового ассортимента, может быть, даже увеличено. Там, конечно, есть прицел на экспорт продукции", - сказал он.

По словам Гончарова, сейчас собственники предприятия ведут переговоры с профильным инвестором. "В этом году они уже ведут переговоры и должны часть оборудования, возможно, до нового года завезти", - уточнил первый замгубернатора.

Кондитерская фабрика ООО "Мишкино" зарегистрирована в 2011 году в Аксайском районе, первую продукцию выпустила в 2013 году. В январе 2019 года она получила сертификат качества "Сделано на Дону" сроком на два года (система добровольной сертификации качества Ростовской области). По данным управления информполитики правительства региона, "Мишкино" является одним из крупнейших в России производителей восточных сладостей, суммарная мощность производства - более 60 тыс. т в год. Фабрика производит разные виды халвы, козинаки из подсолнечника, арахиса и кунжута, щербет.