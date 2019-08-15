"Аэрофлот" поделится опытом цифровизации и развития технологий с коллегами по отрасли

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - намерен поделиться своим опытом цифровизации и развития технологий с коллегами по отрасли в рамках ассоциации "Цифровой транспорт и логистика". Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

"Аэрофлот" вступил в ассоциацию, это позволит нам внести существенный вклад в трансформацию транспортного комплекса страны за счет применения накопленного богатого опыта цифровизации и технологий", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что ассоциация является центром компетенций по одноименному ведомственному проекту Минтранса РФ. На ее базе планируется создавать и развивать единое мультимодальное цифровое транспортное и логистическое пространство на территории России.

"Это станет возможным за счет объединения и применения всех существующих, разрабатываемых цифровых сервисов и программного обеспечения российских компаний", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь, генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев отметил, что цифровизация стала магистральным вектором развития компании и ее главной инвестицией в будущее, без которой невозможно обеспечить высокую эффективность бизнеса. "Аэрофлот" успешно внедряет новейшие цифровые решения и готов делиться наработанным опытом с другими представителями транспортной отрасли", - сказал Савельев. Он также выразил уверенность в том, что объединение крупнейших игроков отрасли "позволит стране достичь лидерства в мировом транспортном и логистическом пространстве".

По словам заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, глобальный опыт "Аэрофлота" важен для цифровой трансформации всей транспортной отрасли, которая выстраивается на принципах мультимодальности, мультиплатформенности и необходимости сопряжения с системами стран Европы и Азии. "Активное участие одной из крупнейших авиакомпаний в работе ЦТЛ позволит ускорить выполнение задачи руководства страны в части технологического прорыва", - сказал Семенов.

В пресс-службе "Аэрофлота" также напомнили, что компания в течение нескольких лет прочно удерживает четвертое место в мире среди авиакомпаний по цифровизации в рейтинге консалтинговой компании Bain & Co. В качестве примера здесь привели программу "Интернет на борту", которая реализована на широкофюзеляжных воздушных судах и сейчас распространяется на узкофюзеляжный флот.

"Кроме того, внедренная система "Монитор руководителя" дает менеджерам компании онлайн-доступ к более чем 500 показателям деятельности компании, а наличие у бортпроводников и пилотов планшетных компьютеров позволяет полностью и детально видеть свое поле работы", - отметили в пресс-службе. Здесь подчеркивают, что автоматизация основных бизнес-процессов - от офисной работы до обслуживания пассажиров и самолетов - достигла в компании 100%.