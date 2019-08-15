Компания из Индии готова вложить $100 млн в завод по переработке нута в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Компания из Индии "Стар" готова вложить $100 млн в строительство завода по производству и переработке нута в Ростовской области. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

"Подписан меморандум между "Региональной корпорацией развития" и индийской компанией о строительстве завода по переработке нута. Это также продукция экспортная, то есть компания заходит, чтобы эту продукцию у нас производить, перерабатывать и поставлять на экспорт. Подписали меморандум и по другим направлениям, там порядка $100 млн инвестиций планируется", - рассказал он.

По словам Гончарова, сейчас подбирается площадка для строительства, ведутся переговоры. Конечная мощность переработки нута на заводе, по его данным, может составить порядка 120 тыс. т в год. Как уточнил первый замгубернатора, в настоящий момент ростовские производители очень осторожно относятся к выращиванию этой культуры из-за неустойчивых цен. "С появлением мощностей по переработке это стабилизирует цены и даст возможность нам больше выращивать нута", - подчеркнул он.

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе "Региональной корпорации развития", с компанией "Стар" был подписан меморандум о намерениях по строительству в Ростовской области заводов по переработке сельскохозяйственной продукции. "Область ее интересов распространяется на строительство заводов по глубокой переработке пшеницы в лизин, производству и переработке нута, в том числе для поставок фасованной продукции и круп в Индию, а также на реализацию проекта строительства завода по переработке томатов в томатную пасту", - уточнили в корпорации.