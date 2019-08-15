"Банк "ДОМ.РФ" займет 13 млрд рублей группе ЦДС на строительство жилья в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Группа ЦДС, которая является четвертым в стране девелопером по объемам строящегося жилья, привлекла кредитные линии на общую сумму 12,9 млрд рублей от "Банка "ДОМ.РФ". Об этом в четверг сообщила пресс-служба девелопера.

"Группа ЦДС и "Банк "ДОМ.РФ" заключили соглашение об открытии кредитных линий на сумму 12,9 млрд рублей на строительство четырех корпусов жилого квартала бизнес-класса "Чёрная Речка" в Санкт-Петербурге площадью 288 тыс. кв. м. Вывод на рынок очередного корпуса запланирован на 4-й квартал 2019 года, реализация всего проекта квартала завершится в конце 2025 года", - говорится в сообщении компании.

Квартал "Чёрная Речка" в Приморском районе Петербурга состоит из 9 домов разной этажности, подземных паркингов, школы, детского сада и общественных пространств. Это - первый жилой комплекс группы, получивший проектное финансирование. В настоящее время все строящиеся объекты ЦДС возводятся по старым правилам с прямым привлечением средств дольщиков. Компания сейчас ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 18 жилых комплексах. Согласно данным Единого реестра застройщиков на 1 августа 2018 года, в строительстве группы находится 1,38 млн кв. м недвижимости, по этому показателю она занимает четвертое место в стране.

"Банк "ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.