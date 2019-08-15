Александр Синельников возглавил АО "Аэропорт Ижевск"

ИЖЕВСК, 15 августа. /ТАСС/. Гендиректором акционерного общества "Аэропорт Ижевск", которое ранее было отделено от авиакомпании "Ижавиа", стал Александр Синельников. Соответствующие данные опубликованы в четверг на сайте госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Из сведений, опубликованных в реестре следует, что учредителем компании с уставным капиталом в 100 тыс. рублей выступило министерство имущества Удмуртии.

В декабре 2017 года власти Удмуртии заявили о намерении разделить предприятие "Ижавиа", которое также возглавляет Синельников, на авиакомпанию и аэропорт. Глава республики Александр Бречалов отмечал, что подобная схема действует в большинстве регионов страны. Сроки по окончательному разделению переносились несколько раз, в том числе из-за оформления необходимых документов, которые должны были позволить не прекращать деятельность по перевозке пассажиров. В августе этого года власти региона учредили акционерное общество "Аэропорт Ижевск".

Компания "Ижавиа" создана в 1944 году, в настоящее время она является открытым акционерным обществом. Компания эксплуатирует самолеты Як-42Д.