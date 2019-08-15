СМИ: Индия считает, что Дальний Восток РФ поможет ей преодолеть дефицит древесины

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Индия рассчитывает, что сотрудничество с Дальним Востоком России поможет ей укрепить индо-тихоокеанское партнерство с Россией, а также решить проблему нехватки древесины. Об этом сообщает в четверг газета The Economic Times.

"Обе страны изучают возможности сотрудничества в таких секторах, как переработка алмазов, редкоземельные элементы, нефть и природный газ, промышленность и сельское хозяйство. Индия надеется покрыть значительную часть дефицита древесины благодаря этому региону", - указывает издание.

Как отмечает газета, интерес к такому сотрудничеству проявляют компании, которые относятся к широкому кругу секторов, включая минеральное сырье и редкоземельные ресурсы, энергетику, лесное хозяйство и лесоматериалы, здравоохранение, сельское хозяйство и пищевая промышленность, туризм и другие.

Издание указывает, что 11 - 13 августа Владивосток посетила делегация представителей ряда индийских штатов во главе с министром торговли и промышленности, а также железных дорог Индии Пиюшем Гойялом. Индийские гости познакомились с возможностями горнодобывающего сектора, алмазообработки, нефтехимии, деревообработки и туризма на Дальнем Востоке РФ.

Стороны обсудили возможности развития сотрудничества в преддверии V Восточного экономического форума, который пройдет на острове Русском во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Ожидается, что главным гостем форума в этом году станет премьер-министр Индии Нарендра Моди, которого пригласил президент России Владимир Путин.