СМИ: кабмин Украины через суд требует взыскать с "Укрнафты" $59,4 млн

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Украины обратился в суд с требованием о взыскании с украинской компании "Укрнафта" $59,4 млн. Об этом в четверг сообщили украинские СМИ со ссылкой на Хозяйственный суд Киева.

"Кабинет министров обратился в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать с ПАО "Укрнафта" 1,5 млрд гривен, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания Enkorr. - Иск зарегистрирован 12 августа. Истцами выступают кабмин и заместитель генпрокурора. В качестве третьих лиц привлечены мажоритарный акционер "Укрнафты" НАК "Нафтогаз Украины" и Минэкономразвития".

Отмечается, что, в едином Госреестре определение о начале судебного производства еще не обнародовано, поэтому суть претензий правительства к "Укрнафте" не раскрывается.

По информации источников издания, речь идет о пене за несвоевременную выплату дивидендов за 2011-2013 годы.

Ранее "Нафтогаз" выиграл спор в Окружном административном суде Киева, который остановил действие постановления правительства о том, что компания должна выплатить государству до 1 июля дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за минувший год. По результатам деятельности в 2018 году "Нафтогаз" получил чистую прибыль в сумме 13,6 млрд гривен (около $500 млн).