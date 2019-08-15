Сеть скоростных дорог "Автодора" в 2019 году увеличится на 200 км

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сеть скоростных федеральных дорог под управлением "Автодора" увеличится на 201,8 км по итогам 2019 года, сообщили в пресс-службе госкомпании.

"По итогам 2019 года сеть скоростных федеральных дорог в России, которые находятся в управлении госкомпании "Автодор", увеличится на 201,8 км за счет ввода в эксплуатацию новых объектов и реконструкции существующих", - говорится в сообщении.

Как отметили на расширенном заседании правления госкомпании, на сегодняшний момент в эксплуатацию введено 55,7 км скоростных дорог, большая часть которых пришлась на трассу М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Еще 103,4 км находятся в высокой степени готовности.

По словам председателя правления "Автодора" Вячеслава Петушенко, за 10 лет госкомпания построила 1053 км современных скоростных дорог. При этом за следующие шесть лет в планах компании - строительство 1700 км дорог.

ГК "Автодор" создана в 2009 году. Цель компании - создание и развитие опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург". "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.