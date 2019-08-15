"Известия": объем валютных вкладов россиян вырос за первое полугодие 2019 года до $96 млрд

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Объем депозитов россиян в иностранной валюте за январь-июнь 2019 года вырос на 9% и составил $96 млрд. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на Центральный банк РФ.

В регуляторе "Известиям" пояснили, что объем рублевых вкладов граждан России в несколько раз выше, чем валютных - 23 трлн против 6 трлн рублей соответственно. Однако в ЦБ отметили, что темпы прироста вкладов в национальной валюте за первое полугодие были существенно ниже и составили всего 2,5%. Это почти в 4 раза меньше, чем прирост валютных депозитов.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что повышенный интерес россиян к валютным вкладам связан с высокими инфляционными ожиданиями на фоне повышения ставки НДС. Более того, россияне стали меньше волноваться относительно санкций в адрес российских банков.