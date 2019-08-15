{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп заявил, что США и Британия быстро продвигаются к заключению торгового соглашения

Президент США считает, что страны могут заключить "фантастическое и большое торговое соглашение"

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. США и Великобритания быстро продвигаются на пути к заключению двустороннего торгового соглашения. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом в штат Нью-Гэмпшир, где он выступит перед сторонниками.

"Я говорил с ним [премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном] вчера и собираюсь поговорить еще раз. <...> Думаю, мы заключим фантастическое и большое торговое соглашение с Великобританией", - сказал американский лидер, отметив, что Вашингтон и Лондон "быстро продвигаются вперед" в этом направлении.

Теги
СШАВеликобританияТрамп, Дональд
Торговая война
Трамп планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
Президент США также считает, что торговая война с Китаем будет достаточно короткой
Читать полностью