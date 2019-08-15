Трамп заявил, что США и Британия быстро продвигаются к заключению торгового соглашения

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. США и Великобритания быстро продвигаются на пути к заключению двустороннего торгового соглашения. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом в штат Нью-Гэмпшир, где он выступит перед сторонниками.

"Я говорил с ним [премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном] вчера и собираюсь поговорить еще раз. <...> Думаю, мы заключим фантастическое и большое торговое соглашение с Великобританией", - сказал американский лидер, отметив, что Вашингтон и Лондон "быстро продвигаются вперед" в этом направлении.