Турецкий Ziraat Bank отказался работать с Центробанком Венесуэлы из-за санкций США

ТАСС, 16 августа. Крупнейший по своим активам в Турции государственный банк Ziraat Bank прекратил свое сотрудничество с Центральным банком Венесуэлы на фоне введенных в отношении Боливарианской Республики Соединенными Штатами санкций. Об этом в четверг сообщает агентство Bloomberg.

Согласно его информации, главное финансовое учреждение Венесуэлы при содействии турецкого госбанка осуществляло операции по выдаче заработной платы подрядчикам, денежные переводы, а также принимало оплату за импорт продукции в национальной турецкой валюте - лире.

В Ziraat Bank подтвердили Bloomberg прекращение сотрудничества с Центробанком Венесуэлы, не предоставив никаких подробностей. Официальный представитель венесуэльского Центрального банка пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Блокировка распространяется на активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.

Политический кризис в Венесуэле обострился 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.