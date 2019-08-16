Патрушев: пострадавшим от пожаров в Забайкалье аграриям дали отсрочку в Росагролизинге

ЧИТА, 16 августа. /ТАСС/. Аграрии Забайкальского края, пострадавшие весной во время степных пожаров, получили отсрочку по погашению платежей перед Росагролизингом, сообщил в пятницу на совещании в Чите министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края, сопровождавшихся ураганным ветром, 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов. Травмы получили 36 человек. Ущерб превысил 1 млрд рублей.

"Мы понимаем, что одна финансовая поддержка не всегда может помочь людям в столь непростой ситуации. Поэтому был проработан ряд мер нефинансовой поддержки. В частности, была организована доставка кормов из других субъектов, что позволило закрыть оперативную потребность аграриев. Кроме того, сельхозпроизводителям была предоставлена отсрочка по погашению просрочки перед Росагролизингом", - сказал Патрушев.

При этом министр напомнил, что в июне правительство РФ выделило 820,9 млн рублей для выплаты компенсаций пострадавшим от природных пожаров.

"Процесс доведения средств получателям практически завершен", - добавил Патрушев.