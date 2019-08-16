Более 1,4 млрд рублей выделили на поддержку аграриев Забайкалья

КУТУЗОВКА /Забайкальский край/, 16 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Свыше 1,4 млрд рублей было выделено в 2019 году из федерального бюджета на поддержку сельхозпроизводителей Забайкальского края. Об этом в пятницу сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, открывая первую региональную выставку сельскохозяйственных животных в поселке Кутузовка в пригороде Читы.

"Сегодня государство оказывает беспрецедентную поддержку агропромышленному комплексу. Так, в текущем году на поддержку сельхозпроизводителей Забайкальского края из федерального бюджета выделено более 1,4 млрд рублей", - сказал Патрушев.

По словам врио губернатора Александра Осипова, государственная поддержка "должна вдохнуть новую жизнь в 800 городов, поселков и сел Забайкалья, которые неразрывно связаны с сельским хозяйством и, в первую очередь, животноводством".

Открывая выставку, Патрушев также отметил, что животноводы производят около 70% валового объема сельхозпродукции Забайкалья. Он назвал выставку сельскохозяйственных животных в Кутузовке "уникальным событием" и выразил надежду, что мероприятие станет традиционным.

Первая региональная выставка сельскохозяйственных животных проходит 16-17 августа на базе Забайкальского центра племенного животноводства в поселке Кутузовка. На ней представлены свыше 200 племенных животных - овцы, коровы, лошади. Свою продукцию на выставку привезли 35 предприятий, в том числе 25 племенных заводов и репродукторов из десяти районов Забайкальского края.

Экспертная комиссия выставки оценит племенных животных по трем основным направлениям - мясное скотоводство, овцеводство, коневодство. Лучшие животноводческие предприятия по итогам выставки получат автомобили УАЗ и "Нива".