Минприроды России: Китай готов к конструктивному диалогу по вопросу лесовосстановления

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 августа. /ТАСС/. Пекин подтвердил готовность к конструктивному диалогу с Москвой по вопросу лесовосстановления. Об этом в четверг заявил директор департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдин Инамов.

"Есть предварительные рабочие договоренности по началу практической реализации этой идеи" - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. Как уточнил чиновник, данный вопрос затрагивался в том числе в ходе двусторонних контактов на полях состоявшейся в четверг в бразильском Сан-Паулу встречи министров экологии стран БРИКС . "С китайской стороной обсуждены пути налаживания сотрудничества в области лесовосстановления", - отметил Инамов.

По мнению представителя Минприроды России, эта работа носит комплексный характер и потребует времени. "Необходимо выбрать регионы [для создания питомников по выращиванию лесных саженцев], определить конкретные задачи, заняться районированием", - пояснил он.

В четверг министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин в интервью газете "Ведомости" выступил с предложением о совместном с Пекином строительстве на российской территории вдоль китайкой границы селекционно-семеноводческих комплексов для высаживания лесопосадочного материала. Инициатива главы Минприроды направлена на то, "чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили "черные лесорубы".

В июле президент России Владимир Путин заявил о необходимости усилить борьбу с незаконной вырубкой леса. По словам главы государства, "незаконная вырубка ведет к переувлажнению почвы, увеличивает риски наводнений". Он также поручил правительству до 1 сентября создать рабочую группу для борьбы с незаконными вырубками с использованием космических технологий. Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что предстоит проанализировать связь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконными вырубками.