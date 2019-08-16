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Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,02 рубля

Евро - до 73,29 рубля

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 66,02 рубля.

Курс евро опустился на 11 копеек, до 73,29 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,38% и составил 2635,72 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,8%, до отметки 1260,03 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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