Минэкономразвития отметило уверенный рост промпроизводства в России второй месяц подряд

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Промышленное производство в РФ в июле "вновь продемонстрировало уверенный рост, говорится в материалах Минэкономразвития. В июле индекс промышленного производства вырос на 2,8% в годовом выражении после 3,3% в июне и 3% в целом за второй квартал 2019.

С начала года показатель вырос на 2,6%.

По оценке Минэкономразвития, при негативной динамике объемов добычи сырой нефти (-0,7% в годовом выражении после более чем года положительных темпов прироста) и естественного природного газа (замедление до 0,3% в годовом выражении) высокие темпы роста в добыче полезных ископаемых были главным образом обусловлены увеличением добычи нетопливных полезных ископаемых.

Ранее Росстат сообщал, что основными драйверами роста промпроизводства в июле стали сырьевой и обрабатывающий секторы производства. Так, в добыче полезных ископаемых рост достиг 3% в годовом выражении, в обрабатывающих производствах - 2,8%.

Высокий вклад в рост обрабатывающих производств внесла пищевая промышленность, поясняют в Минэкономразвития. "В июле было зафиксировано увеличение годовых темпов роста выпуска практически всех видов пищевых продуктов. Одновременно значимый положительный вклад продолжили вносить фармацевтическая и химическая отрасли", - говорится в докладе министерства.

Положительную роль в динамике обрабатывающих отраслей в июле также сыграл календарный фактор: в июле 2019 года было на один календарный день больше, чем годом ранее (в июне и мае - на один и два дня меньше соответственно).

В Минэкономразвития также отметили, что сохраняется положительная динамика добычи металлических руд (доля данной группы в индексе составляет около 7%). Одновременно значимый вклад в рост добывающей отрасли внесло производство СПГ (рост в июле на 86% в годовом выражении) и сервисные услуги (к которым относятся геологоразведка, бурение, ремонт и другие).