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Банк России отозвал две лицензии у страховой компании "КРК-Страхование"

Как отмечает регулятор, компания не устранила в отведенный срок нарушения страхового законодательства

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Банк России приказом от 15 августа 2019 года отозвал две лицензии на осуществление страхования у компании "КРК-Страхование", говорится в сообщении регулятора.

В частности, отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования.

Как отмечается в сообщении, лицензии отозваны в связи с тем, что компания не устранила в установленный срок нарушения страхового законодательства, на основании которых ЦБ 8 августа приостановил действие данных лицензий.

Компания "КРК-Страхование" основана в 2003 году и является универсальной страховой компанией, центральный офис расположен в Москве. Приоритетным направлением деятельности для "КРК-Страхование" является работа с государственными предприятиями и другими крупными корпоративными клиентами в области автострахования (каско), страхования имущества и ответственности, добровольного медицинского страхования.

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