На Российской энергонеделе обсудят цифровую трансформацию и ценообразование на рынке нефти

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Цифровая трансформация отрасли и ценоообразование на рынке нефти станут одними из главных тем для обсуждения на международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 года. Полная программа мероприятия опубликована на сайте Росконгресса.

В рамках РЭН также пройдут мероприятия, посвященные развитию рынка угля, атомной энергетике, перспективам сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК, экологической трансформации и другой актуальной повестке в области энергетики.

"Российская энергетическая неделя стала крупнейшей международной платформой для обсуждения актуальной энергетической повестки и определения стратегических направлений развития ТЭК. Я убежден, что диалог, который мы проводим в рамках РЭН, востребован для дальнейшего развития не только российской, но и мировой энергетической политики", - отметил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В программу мероприятия также входит презентация отчета стран ОПЕК World Oil Outlook (WOO) 2019. Отчет WOO, выпускаемый с 2007 года, представляет собой анализ различных факторов, влияющих на мировой рынок нефти. В рамках обсуждения эксперты поделятся своим мнением о главных тенденциях и перспективах развития отрасли.

В 2018 году общее число участников РЭН достигло 9,5 тыс. человек, среди которых были главы крупнейших международных и российских энергетических компаний, руководство субъектов Российской Федерации, ведущие международные эксперты и организации.