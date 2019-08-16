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"Росгеология" до конца года завершит оценку запасов углеводородов в море Лаптевых

Проект реализуется для изучения особенностей геологического строения данной зоны и выявления перспективных объектов для добычи углеводородов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Севморнефтегеофизика" (СМНГ), входящая в состав "Росгеологии", закончила цифровую обработку информации о возможных нефтяных и газовых месторождениях на шельфе в море Лаптевых. Закончить исследования по контракту, заключенному с департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, планируется до конца 2019 года, говорится в сообщении "Росгеологии".

Проект реализуется для изучения особенностей геологического строения данной зоны и выявления перспективных объектов для добычи углеводородов, отмечается в пресс-релизе. Основными итогами работы должны стать оценка запасов углеводородов в этой области и рекомендации по проведению последующих стадий геологической разведки.

СМНГ завершило полевые работы по сейсморазведке в 2018 году.

"Севморнефтегеофизика" является крупнейшей морской геофизической компанией России и входит в состав холдинга "Росгеология".

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